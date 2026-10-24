法国抗议期间利摩日市政厅遭纵火——BBC News

上周末法国利摩日的抗议活动期间，一座建于19世纪的历史市政厅建筑遭纵火。火灾损坏了该建筑，其木制钟楼倒塌。人们在建筑旁献花，悼念这座该市最著名的建筑之一，BBC News报道。

拘留与限制措施

两名分别为66岁和34岁的男子因这起火灾被拘留。检方表示，他们与激进左翼网络有联系。利摩日保守派市长纪尧姆·盖兰将损坏归咎于法国极左翼，他表示，这些人得到了骚乱参与者的支持。

据该媒体报道，利摩日骚乱造成的损失估计为50万欧元。当局禁止在多个城市举行示威活动，并承诺在周末增加警力。利摩日还实施了夜间宵禁，并将市中心的集会人数限制为10人。

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因生活成本引发的抗议

法国的大规模抗议活动已持续数周，主要吸引年轻人参与。抗议最初是由高中状况不佳引发的，但后来演变为针对生活艰难和生活成本高昂的抗议。

一些利摩日年轻居民称，焚烧市政厅令人痛心，但他们认为贫困问题和年轻人的处境更为重要。其他居民谴责了这一破坏行为：其中，曾在这座市政厅结婚的鱼贩让·罗杰·福谢表示，当抗议危及市民生命时，就不能接受这样的抗议。

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