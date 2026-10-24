Podczas protestów we Francji podpalono ratusz w Limoges — BBC News

We francuskim Limoges podczas protestów w miniony weekend podpalono zabytkowy XIX-wieczny budynek ratusza. Ogień uszkodził budowlę, a jej drewniana wieża zegarowa zawaliła się. Ludzie zostawiają kwiaty przy budynku, oddając hołd jednemu z najsłynniejszych obiektów miasta, informuje BBC News.

Zatrzymania i ograniczenia

W sprawie pożaru zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 66 i 34 lat. Prokuratura oświadczyła, że mają oni powiązania z sieciami radykalnej lewicy. Konserwatywny mer Limoges Guillaume Guérin obarczył odpowiedzialnością za szkody francuską skrajną lewicę, która, jak powiedział, była wspierana przez uczestników zamieszek.

Według publikacji straty spowodowane zamieszkami w Limoges szacowane są na 500 tys. euro. Władze zakazały demonstracji w kilku miastach i obiecały zwiększyć liczbę policjantów w weekend. W Limoges wprowadzono również nocną godzinę policyjną oraz ograniczono zgromadzenia do dziesięciu osób w centrum miasta.

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Protesty z powodu kosztów życia

Masowe akcje we Francji trwają już od kilku tygodni i angażują głównie młodzież. Początkowo były wywołane złym stanem szkół średnich drugiego stopnia, ale później przerodziły się w protesty dotyczące trudności i wysokich kosztów życia.

Część młodych mieszkańców Limoges uznała spalenie ratusza za smutne, lecz problemy ubóstwa i sytuację młodzieży uważała za ważniejsze. Inni mieszkańcy potępili wandalizm: między innymi sprzedawca ryb Jean Roger Faucher, który brał ślub w tym ratuszu, stwierdził, że nie można akceptować protestów, gdy zagrażają one życiu mieszkańców miasta.

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