W Wielkiej Brytanii parlamentarna Komisja ds. Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich wezwała rząd do ustawowego określenia obowiązków firm wodociągowych podczas dużych pożarów. Powodem były informacje służb pożarniczo-ratowniczych o trudnościach z dostępem do wody w okresie suszy i pożarów terenów naturalnych, informuje The Guardian.

Problemy z ciśnieniem wody

Przewodniczący Krajowej Rady Komendantów Straży Pożarnej Phil Garrigan powiedział posłom, że z powodu ograniczonych dostaw wody pożary rozwijały się szybciej. Jak stwierdził, obawy dotyczące dostępności wody nasiliły się w ciągu jego 37 lat pracy w straży pożarnej.

Podczas pożaru terenów naturalnych w Stourbridge w regionie West Midlands, gdzie zniszczonych zostało kilka domów, napełnienie cysterny z wodą trwało niemal 40 minut z powodu niskiego ciśnienia w sieci. Straż pożarna nazwała również utrzymanie dostaw wody istotnym problemem podczas gaszenia odrębnego pożaru w New Forest w sierpniu.

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Propozycje dla dostawców wody

Strażacy pobierają wodę z sieci wodociągowych, a także z otwartych źródeł, w tym jezior i rzek. Jednak z powodu suszy poziom wody w nich był bardzo niski, co ograniczało dostęp ratowników. Jednocześnie służby znajdowały się pod presją ograniczenia wykorzystania wody z sieci, aby uniknąć niedoborów dla odbiorców.

Ankieta wśród służb pożarniczo-ratowniczych, przeprowadzona latem przez Krajową Radę Komendantów Straży Pożarnej, wykazała, że 81% respondentów zmieniło plany reagowania kryzysowego na obszarach, gdzie istnieją obawy dotyczące dostępu do wody. Komitet zaproponował uznanie wody do gaszenia pożarów za krytyczną potrzebę bezpieczeństwa publicznego, utworzenie krajowego protokołu współpracy firm wodociągowych ze służbami ratunkowymi oraz zobowiązanie operatorów do oceny i testowania ich zdolności do wspierania takich działań.

Agencja Ochrony Środowiska ocenia, że bez pilnych działań do 2055 roku w Anglii może wystąpić niedobór do 5 mld litrów wody dziennie na potrzeby publicznego zaopatrzenia w wodę. Przedstawiciel rządu oświadczył, że przygotowanie do pożarów terenów naturalnych jest jednym z priorytetów, a 10–11 listopada w Leeds ma się odbyć finansowana przez rząd konferencja poświęcona takim pożarom.

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