W polskich Gliwicach lokalne władze podpisały umowę na budowę ostatniego odcinka południowej obwodnicy miasta. Odcinek o długości 1,7 km połączy ulice Rybnicką i Bojkowską. Wykonawcą prac będzie konsorcjum Colas Polska i Mostostal Zabrze GPBP SA, informuje RMF24.

Terminy i koszt prac

Wartość projektu wynosi około 30 mln zł. Wykonawca ma 26 miesięcy od dnia zawarcia umowy na realizację prac. Biorąc pod uwagę ten harmonogram, zakończenie budowy całej południowej obwodnicy Gliwic jest oczekiwane w 2028 roku.

Nowy odcinek będzie miał po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Uzupełni trasę od węzła Gliwice-Sośnica do ulicy Rybnickiej i ma umożliwić kierowcom ominięcie centralnej części miasta.

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Dodatkowa infrastruktura

Projekt przewiduje nie tylko budowę jezdni. Na odcinku powstaną trasa dla pieszych i rowerzystów, zatoki autobusowe, oświetlenie oraz system odprowadzania wód deszczowych. W pobliżu ulicy Rybnickiej planowane są rozbudowa skrzyżowania i montaż sygnalizacji świetlnej.

Przewidziano także nowe zjazdy do terenu lotniska Gliwice oraz przedsiębiorstwa gospodarowania odpadami. Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka oświadczyła, że nowe połączenie ma ułatwić przejazdy między dzielnicami, dojazdy do pracy i wyjazd z miasta. Jak zaznaczyła, ma ono również odciążyć mniejsze ulice, którymi obecnie przebiega część ruchu tranzytowego.

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