Stany Zjednoczone chcą skłonić Putina do zakończenia wojny poprzez złagodzenie sankcji dotyczących oleju napędowego — Axios

Stany Zjednoczone liczą, że złagodzenie sankcji dotyczących rosyjskiego oleju napędowego oraz inne działania amerykańskiej administracji skłonią Władimira Putina do kompromisu w sprawie zakończenia wojny przeciwko Ukrainie. Jednocześnie nie wiadomo na razie, czy decyzje te wpłyną na stanowisko Kremla.

W środę, 21 października, specjalny wysłannik Białego Domu Steve Witkoff ma spotkać się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w Sankt Petersburgu. Według przedstawiciela władz amerykańskich Witkoff przedstawi mu zaktualizowaną propozycję dotyczącą zakończenia wojny na Ukrainie.

Do rozmów w formie wideokonferencji dołączy również Jared Kushner – zięć i doradca prezydenta USA Donalda Trumpa.

W Waszyngtonie ma się nadzieję, że po ostatnich decyzjach amerykańskiej administracji Moskwa będzie bardziej skłonna do poszukiwania kompromisu. Chodzi w szczególności o złagodzenie sankcji dotyczących sprzedaży rosyjskiego oleju napędowego oraz inne działania, które zostały pozytywnie odebrane w Rosji.

Na razie jednak nie ma potwierdzenia, że kroki te rzeczywiście zmienią podejście Putina do negocjacji dotyczących zakończenia wojny.

Podróż Steve’a Witkofa do Rosji poprzedziły rozmowy w Oslo, gdzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i partnerami europejskimi.

W rozmowach wzięli udział przywódcy Norwegii i Finlandii, a także przedstawiciele Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski, Unii Europejskiej i NATO.

Głównym tematem spotkań było przygotowanie wspólnej propozycji dotyczącej ramowego porozumienia o zakończeniu wojny. Według amerykańskiego urzędnika strona ukraińska przedstawiła nowe pomysły, które uczestnicy rozmów szczegółowo omówili.

Przedstawiciel USA poinformował o znacznym postępie i porozumieniu na poziomie roboczym co do dalszych kroków. Nie oznacza to jednak, że strony uzgodniły już wszystkie warunki przyszłego porozumienia.

W Waszyngtonie mają nadzieję, że opracowana propozycja pomoże przejść do bezpośrednich trójstronnych negocjacji z udziałem Ukrainy, USA i Rosji, a w dalszej kolejności – do szerszego dialogu międzynarodowego.

Przypomnijmy, że 20 października w Oslo odbyły się rozmowy z udziałem Wołodymyra Zełenskiego oraz delegacji amerykańskiej i europejskiej. Spotkania były częścią wysiłków dyplomatycznych mających na celu znalezienie sposobów na zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Informuje o tym serwis Axios.

Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff przybył 21 października do Sankt Petersburga na rozmowy z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Według stron ukraińskiej i amerykańskiej, przed spotkaniem w Norwegii Stany Zjednoczone i Ukraina uzgodniły szereg propozycji dotyczących zakończenia wojny, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.

Dodajmy, że administracja Trumpa planuje zmienić format rozmów dotyczących Ukrainy.

Przypomnijmy, że Witkoff uda się do Sankt Petersburga po spotkaniu z Zełenskim.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff rozpoczęli rozmowy w Oslo, stolicy Norwegii.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył 20 października do Norwegii, gdzie zaplanował szereg spotkań z międzynarodowymi partnerami.

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