据Axios报道，美国希望通过放宽对柴油的制裁，促使普京结束战争

美国希望，放宽针对俄罗斯柴油的制裁以及美国政府采取的其他措施，能促使弗拉基米尔·普京在结束对乌克兰的战争问题上做出让步。不过，目前尚不清楚这些决定是否会影响克里姆林宫的立场。

10月21日（星期三），白宫特使史蒂夫·维特科夫将在圣彼得堡与俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京会面。据美国政府官员称，维特科夫将向普京提交一份关于结束乌克兰战争的最新提案。

美国总统唐纳德·特朗普的女婿兼顾问贾里德·库什纳也将通过视频会议形式参与此次谈判。

华盛顿方面希望，在美国政府近期作出相关决定后，莫斯科方面将更倾向于寻求妥协。具体而言，这包括放宽针对俄罗斯柴油销售的制裁限制，以及其他在俄罗斯国内受到积极评价的措施。

不过，目前尚无证据表明这些举措确实会改变普京在结束战争谈判中的立场。

在史蒂夫·维特科夫访问俄罗斯之前，奥斯陆举行了谈判，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在那里会见了美国代表和欧洲伙伴。

挪威和芬兰领导人，以及法国、英国、德国、波兰、欧盟和北约的代表也参与了讨论。

会议的主要议题是就结束战争的框架协议起草联合提案。据一位美国官员称，乌克兰方面提出了新的构想，与会各方对此进行了详细讨论。

美国代表表示，在后续步骤方面，工作层面已取得显著进展并达成共识。但这也并不意味着各方已就未来协议的所有条款达成一致。

华盛顿方面希望，此次拟定的提案将有助于推动乌克兰、美国和俄罗斯三方直接谈判的启动，并最终促成更广泛的国际对话。

回顾此前，10月20日，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基与美国及欧洲代表团在奥斯陆举行了会谈。此次会晤是旨在寻求结束俄罗斯对乌克兰战争的外交努力的一部分。

据Axios报道。

美国总统特使史蒂夫·维特科夫于10月21日抵达圣彼得堡，与俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京举行会谈。 据乌克兰和美国方面称，在挪威会晤之前，美国和乌克兰已就结束战争达成了一系列提案，特别是针对基辅的安全保障。

此外，特朗普政府计划改变关于乌克兰问题的谈判形式。

需要指出的是，维特科夫将在与泽连斯基会晤后前往圣彼得堡。

此前，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基与美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫已在挪威首都奥斯陆展开谈判。

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