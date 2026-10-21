金·卡戴珊在万圣节模仿了自己13岁女儿的造型

美国电视明星金·卡戴珊展示了她为2026年万圣节准备的造型。 这次，这位名人决定化身为自己13岁的女儿诺斯·韦斯特，她与前夫——说唱歌手坎耶·韦斯特共同抚养女儿。

卡戴珊在Instagram上发布了一组照片，完美还原了女儿的标志性风格。 她身穿印有“N0rth4evr”字样的T恤——这是诺斯首张迷你专辑的名称，并搭配了青绿色假发、粗犷的项链以及带尖刺的金属手镯。

其他细节还包括面部和手部的穿孔，以及带有金属元素的美甲。在这次写真拍摄中，金还模仿了女儿标志性的姿势。

这篇帖子在粉丝和明星亲友中引发了热烈反响。

“这太有趣了，”她的母亲克里斯·詹纳写道。

“双胞胎！”——妹妹克洛伊·卡戴珊评论道。

金还在TikTok上发布了一段自己变装的视频。视频中，她使用了女儿的音乐以及说唱歌手XXXTENTACION的歌曲《Moonlight》。社交媒体用户指出，这位明星以此方式支持了诺特的创作。





“父母的支持是最好的礼物，”一位评论者写道。

这并非金和诺特首次共同打造万圣节造型。 2023年，她们化身为电影《无头人》中的谢尔和迪翁；2016年，两人则共同扮演了《阿拉丁》中的茉莉公主。 此外，2019年，卡戴珊-韦斯特一家还打扮成了动画剧集《摩登原始人》中的角色。

在之前的几年里，金还曾选择以名人形象庆祝万圣节，包括帕梅拉·安德森、麦当娜、雪儿和塞琳娜。

与此同时，诺斯·韦斯特正在发展自己的音乐事业。 2026年5月，她发行了首张迷你专辑《N0rth4evr》，随后入选了《公告牌》“21岁以下21人”榜单，该榜单汇集了极具潜力的年轻音乐人。

来源：Billboard。

在法国，金·卡戴珊因在巴黎犯下的抢劫罪被判处象征性的1欧元罚款。

金·卡戴珊为服刑30年的丈夫缴纳了保释金。

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