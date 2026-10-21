Kim Kardashian skopiowała stylizację swojej 13-letniej córki na Halloween

Amerykańska gwiazda telewizyjna Kim Kardashian zaprezentowała swój strój na Halloween 2026 roku. Tym razem celebrytka postanowiła wcielić się w swoją 13-letnią córkę North West, którą wychowuje wraz z byłym mężem – raperem Kanye Westem.

Na Instagramie Kardashian opublikowała serię zdjęć, na których odtworzyła charakterystyczny styl córki. Założyła koszulkę z napisem „N0rth4evr” – tytułem debiutanckiego minialbumu North – uzupełniając stylizację turkusową peruką, masywnym łańcuchem oraz metalowymi bransoletkami z kolcami.

Wśród innych detali znalazły się kolczyki w twarzy i na rękach, a także manicure z metalowymi elementami. Podczas sesji zdjęciowej Kim naśladowała również charakterystyczne pozy córki.

Publikacja spotkała się z pozytywnymi reakcjami fanów i bliskich gwiazdy.

„To takie zabawne” – napisała jej matka, Kris Jenner.

„Bliźniaczki!” – skomentowała siostra Khloé Kardashian.

Kim opublikowała również filmik przedstawiający swoją przemianę na TikToku. W swoich filmikach wykorzystała muzykę córki oraz utwór „Moonlight” rapera XXXTENTACION. Użytkownicy serwisu zauważyli, że w ten sposób gwiazda wsparła twórczość North.





„Wsparcie rodziców to najlepsza rzecz, jaka może się zdarzyć” – napisał jeden z komentujących.

To nie jest pierwsza wspólna stylizacja Kim i North na Halloween. W 2023 roku przebrały się za bohaterki Cher i Dionne z filmu „Bezgłowe”, a w 2016 roku obie wcieliły się w postać księżniczki Jasmin z filmu „Aladyn”. Również w 2019 roku rodzina Kardashian-West przebrała się za postacie z serialu animowanego „Flintstonowie”.

W poprzednich latach Kim wybierała na Halloween również stylizacje na wzór znanych osobistości, w tym Pameli Anderson, Madonny, Cher i Seleny.

Tymczasem North West rozwija swoją karierę muzyczną. W maju 2026 roku wydała swój debiutancki minialbum „N0rth4evr”, a następnie znalazła się na liście Billboardu „21 do 21”, na której znajdują się obiecujący młodzi muzycy.

Źródło: Billboard.

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