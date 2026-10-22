Departament Stanu USA przekazał pracownikom rozpatrującym wnioski o przyznanie azylu wewnętrzne oceny warunków w Meksyku, Hondurasie, Gwatemali i Salwadorze. Dokumenty wskazują, że poziom brutalnej przestępczości w częściach tych krajów nie jest wyższy niż w niektórych miastach USA, informuje Anadolu Agency.

Porównanie z USA

Według CNN wewnętrzne oceny porównują wskaźniki przestępczości w czterech krajach Ameryki Łacińskiej z danymi z Baltimore, Houston i Memphis. Jednocześnie Departament Stanu publicznie ostrzega obywateli USA przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa w niektórych rejonach tych państw.

CNN podało również, że dokumenty te poświęcają mniej uwagi naruszeniom praw człowieka, porwaniom i wymuszeniom niż wcześniejsze oceny. Osoby ubiegające się o azyl muszą udowodnić, że w ojczyźnie grożą im prześladowania, dlatego materiały mogą wpływać na decyzje dotyczące przyznania ochrony i przesiedlenia.

Oceny i zastrzeżenia ekspertów

Prezydent Migration Policy Institute Andrew Selee oświadczył, że oceny bagatelizują zagrożenie ze strony grup przestępczych i słabych lokalnych instytucji, mimo ograniczonych zmian sytuacji na miejscu. Według niego dokumenty nie uwzględniają również prawdopodobnych powiązań policji Hondurasu z przestępczością zorganizowaną ani ryzyka związanego z przesiedleniem.

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W raportach wskazano między innymi, że policja Hondurasu jest zasadniczo gotowa i zdolna reagować na prośby o pomoc. Departament Stanu oświadczył, że oceny zostały przygotowane i sprawdzone przez ekspertów regionalnych, aby pomóc amerykańskim organom imigracyjnym rozpatrywać wnioski o azyl.

Oceny pojawiły się w związku z opóźnieniem dorocznego raportu Departamentu Stanu o prawach człowieka, przez co urzędnicy wykorzystują alternatywne informacje o warunkach w krajach pochodzenia wnioskodawców. Według danych Transactional Records Access Clearinghouse Uniwersytetu Syracuse, przytoczonych przez CNN, w czerwcu odmówiono w 94% spraw azylowych, podczas gdy dwa lata temu wskaźnik ten wynosił około 50%.

Urzędnicy administracji Trumpa oświadczali, że ostrzeżenia dla podróżnych mają informować obywateli USA o zagrożeniach za granicą i niekoniecznie odzwierciedlają poziom niebezpieczeństwa dla osób mieszkających w tych krajach.

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