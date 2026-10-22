美国国务院已向审理庇护申请的工作人员提供有关墨西哥、洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多状况的内部评估。文件称，这些国家部分地区的暴力犯罪率并不高于美国一些城市，Anadolu Agency报道。

与美国的比较

据CNN报道，这些内部评估将四个拉丁美洲国家的犯罪率与巴尔的摩、休斯敦和孟菲斯的数据进行比较。与此同时，美国国务院公开警告美国公民注意这些国家部分地区的安全风险。

CNN还报道称，这些文件较以往的评估更少关注侵犯人权、绑架和敲诈勒索问题。寻求庇护者必须证明自己在原籍国面临迫害，因此这些材料可能影响有关给予保护和安置的决定。

评估与专家的异议

Migration Policy Institute主席安德鲁·西利表示，尽管当地局势变化有限，这些评估仍淡化了犯罪团伙和薄弱的地方机构带来的危险。他说，文件也没有考虑洪都拉斯警方与有组织犯罪可能存在的联系，以及安置风险。

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报告尤其指出，洪都拉斯警方总体上愿意并能够回应求助请求。美国国务院表示，这些评估由地区专家编写和审查，以帮助美国移民机构审理庇护申请。

这些评估是在国务院年度人权报告延迟发布的背景下出现的，因此官员使用有关申请人原籍国状况的替代信息。根据CNN援引雪城大学Transactional Records Access Clearinghouse的数据，6月有94%的庇护案件被拒绝，而两年前这一比例约为50%。

特朗普政府官员表示，旅行警告旨在向美国公民告知海外风险，并不一定反映居住在这些国家的人面临的危险程度。

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