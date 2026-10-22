Государственный департамент США передал сотрудникам, рассматривающим заявления о предоставлении убежища, внутренние оценки условий в Мексике, Гондурасе, Гватемале и Сальвадоре. В документах говорится, что уровень насильственной преступности в частях этих стран не выше, чем в некоторых городах США, сообщает Anadolu Agency.

Сравнение с США

По данным CNN, во внутренних оценках показатели преступности в четырех латиноамериканских странах сравнивают с данными Балтимора, Хьюстона и Мемфиса. В то же время Госдепартамент публично предупреждает граждан США о рисках для безопасности в отдельных районах этих государств.

CNN также сообщил, что эти документы уделяют меньше внимания нарушениям прав человека, похищениям людей и вымогательству, чем предыдущие оценки. Ищущие убежища должны доказать, что на родине им угрожает преследование, поэтому материалы могут влиять на решения о предоставлении защиты и перемещении.

Оценки и возражения экспертов

Президент Migration Policy Institute Эндрю Сили заявил, что оценки преуменьшают опасность со стороны преступных группировок и слабых местных институтов, несмотря на ограниченные изменения ситуации на местах. По его словам, в документах также не учтены вероятные связи полиции Гондураса с организованной преступностью и риски перемещения.

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В отчетах, в частности, указано, что полиция Гондураса в целом готова и способна реагировать на просьбы о помощи. Госдепартамент заявил, что оценки готовили и проверяли региональные эксперты, чтобы помочь иммиграционным органам США рассматривать заявления об убежище.

Оценки появились на фоне задержки ежегодного доклада Госдепартамента о правах человека, из-за чего чиновники используют альтернативную информацию об условиях в странах происхождения заявителей. По данным Transactional Records Access Clearinghouse Сиракьюсского университета, которые приводит CNN, в июне отказали в 94% дел об убежище, тогда как два года назад этот показатель составлял около 50%.

Чиновники администрации Трампа заявляли, что предупреждения для путешественников призваны информировать граждан США о рисках за рубежом и не обязательно отражают уровень опасности для людей, живущих в этих странах.

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