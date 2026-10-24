В США президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может провести еще одну военную операцию против Ирана. Во время митинга в Форт-Майерсе, штат Флорида, он назвал возможную операцию Epic Fury. Об этом сообщает France 24.

Заявление во Флориде

Трамп говорил о войне с Ираном, которая, по данным издания, приближается к восьмимесячной отметке. Подробностей о возможной новой операции президент США не привел.

France 24 отмечает, что Epic Fury — это название совместной американо-израильской военной операции, которая в конце февраля привела к началу войны с Ираном.

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Переговоры и выборы

Ранее Трамп сигнализировал о готовности возобновить удары после длительного дипломатического тупика. В то же время, по данным France 24, он не планировал этого до выборов в Конгресс США, назначенных на 3 ноября.

Заявление прозвучало на фоне роста цен на топливо, который, по оценке издания, создает дополнительное давление в преддверии промежуточных выборов в США.

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