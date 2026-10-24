W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump oświadczył, że Waszyngton może przeprowadzić kolejną operację wojskową przeciwko Iranowi. Podczas wiecu w Fort Myers na Florydzie nazwał możliwą operację Epic Fury. Informuje o tym France 24.

Oświadczenie na Florydzie

Trump mówił o wojnie z Iranem, która, według danych redakcji, zbliża się do granicy ośmiu miesięcy. Prezydent USA nie podał szczegółów dotyczących możliwej nowej operacji.

France 24 zaznacza, że Epic Fury to nazwa wspólnej amerykańsko-izraelskiej operacji wojskowej, która pod koniec lutego doprowadziła do rozpoczęcia wojny z Iranem.

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Rozmowy i wybory

Wcześniej Trump sygnalizował gotowość do wznowienia uderzeń po przedłużającym się impasie dyplomatycznym. Jednocześnie, według France 24, nie planował tego przed wyborami do Kongresu USA wyznaczonymi na 3 listopada.

Oświadczenie padło w obliczu rosnących cen paliw, co, według oceny redakcji, wywiera dodatkową presję przed wyborami połówkowymi w USA.

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