Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dopuszcza, że w najbliższy weekend w kraju mogą dojść do nowych starć między demonstrantami a policją. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez powiedział na antenie BFM TV, że taki rozwój wydarzeń jest możliwy, informuje Interia.

Wzmocnione środki bezpieczeństwa

Francuskie władze na razie nie planują zniesienia wzmocnionych środków bezpieczeństwa. W wielu miejscowościach mają pozostać częściowe godziny policyjne.

Według Nuñeza kraj przygotowuje się na możliwe trudności w transporcie w ciągu weekendu. Według danych francuskiego MSW w sobotnich marszach uczestniczyło 410 tys. osób, a do utrzymania porządku na ulicach skierowano 70 tys. funkcjonariuszy.

Apel o nowe demonstracje

W niedzielę grupy protestacyjne i związki zawodowe wezwały obywateli do kontynuowania mobilizacji i udziału w nowych akcjach w następną sobotę. Uczestnicy protestów sprzeciwiają się wysokim kosztom życia i niezadowalającemu poziomowi usług publicznych.

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Liderzy protestów uważają, że środki zaproponowane przez rząd są niewystarczające do przezwyciężenia kryzysu. Związki zawodowe policjantów jednocześnie ostrzegają, że służbom może zabraknąć zasobów do długotrwałego utrzymywania znacznej liczby funkcjonariuszy na ulicach i reagowania na agresywne działania demonstrantów.

Wizyta Macrona w Marsylii

Pałac Elizejski poinformował o niezapowiedzianej wizycie prezydenta Emmanuela Macrona w Marsylii. Ma on tam porozmawiać z mieszkańcami i lokalnymi przedsiębiorcami, którzy ponieśli straty podczas zamieszek 17 października, a także podziękować funkcjonariuszom za służbę.

Według informacji publikacji podczas zamieszek w Marsylii uszkodzono lub splądrowano kilkaset sklepów i punktów handlowych.

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