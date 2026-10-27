Wielka Brytania planuje ogłosić w budżecie zniesienie zasady, przez którą nieopłacani opiekunowie tracili całe tygodniowe świadczenie, jeśli ich zarobki przekroczyły ustalony limit choćby o jednego pensa. Jak informuje The Guardian, zamiast tego ma zostać wprowadzony cyfrowy system stopniowego zmniejszania wypłat.

Jak zmieni się mechanizm wypłat

Obecnie osoba zarabiająca ponad 204 funty tygodniowo traci całe świadczenie Carer’s Allowance w wysokości 86,45 funta za dany tydzień. W nowym modelu od świadczenia będzie odejmowany jeden funt za każdy funt zarobku ponad ustalony próg.

Ma to wyeliminować sytuacje, w których dodatkowa zmiana w pracy lub niewielka podwyżka pozostawiały opiekunów w gorszej sytuacji finansowej. Jednocześnie sam limit zarobków nie zostanie zniesiony: świadczenie będzie stopniowo zmniejszane w zależności od wysokości przekroczenia.

Zgodnie z obecnymi zasadami osoba, która przez rok przekraczała próg co tydzień zaledwie o jednego pensa, musiałaby zwrócić 4 495,40 funta świadczeń, choć łączna kwota przekroczenia wyniosłaby 52 pensy.

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Długi z powodu nadpłat

Według publikacji brytyjskie Ministerstwo Pracy i Emerytur wiedziało o przypadkach przekroczenia limitu, ale nie ostrzegało odbiorców świadczeń, nakładając na nich samych obowiązek zgłaszania zmian dochodów. Niektóre osoby przez lata nie wiedziały o przekroczeniu progu, przez co narastały ich długi z tytułu nadpłat.

Niezależny, zlecony przez rząd przegląd nadpłat Carer’s Allowance wykazał, że w latach 2019–2025 około 180 tys. opiekunów zgromadziło długi o łącznej wartości 300 mln funtów. Typowa wysokość takich długów wynosiła od 2 tys. do 5 tys. funtów, a w pojedynczych przypadkach sięgała 20 tys. funtów.

Organizacje charytatywne reprezentujące opiekunów z zadowoleniem przyjęły tę decyzję. Jednocześnie zaznaczyły, że ze względu na techniczną złożoność opracowania systemu cyfrowego nie zostanie on wdrożony przed końcem dekady. Carers UK oświadczyła, że obecny mechanizm zmuszał ludzi do rezygnacji z nadgodzin, premii, podwyżek lub awansu z powodu ryzyka utraty świadczenia.

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