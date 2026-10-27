В Великобритании планируют объявить в бюджете об отмене правила, из-за которого неоплачиваемые опекуны теряли всё еженедельное пособие, если их заработок превышал установленный лимит хотя бы на один пенс. Как сообщает The Guardian, вместо этого планируют внедрить цифровую систему постепенного сокращения выплат.

Как изменят механизм выплат

Сейчас человек, зарабатывающий более 204 фунтов стерлингов в неделю, теряет всю выплату Carer’s Allowance в размере 86,45 фунта за эту неделю. По новой модели из пособия будут вычитать один фунт за каждый фунт заработка сверх установленного порога.

Это должно устранить ситуации, когда дополнительная рабочая смена или небольшое повышение зарплаты оставляли опекунов в худшем финансовом положении. При этом сам лимит заработка не отменяют: выплату будут постепенно сокращать в зависимости от суммы превышения.

По действующим правилам человек, который в течение года каждую неделю превышал порог всего на один пенс, должен был бы вернуть 4 495,40 фунта выплат, хотя общая сумма превышения составила бы 52 пенса.

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Долги из-за переплат

По данным издания, Министерство труда и пенсий Великобритании знало о случаях превышения лимита, но не предупреждало получателей пособия, возлагая обязанность сообщать об изменениях дохода на них самих. Некоторые люди годами не знали о превышении порога, из-за чего накапливали долги по переплатам.

Независимый обзор переплат Carer’s Allowance, заказанный правительством, установил, что в 2019–2025 годах около 180 тысяч опекунов накопили долги на общую сумму 300 млн фунтов стерлингов. Типичный размер таких долгов составлял от 2 до 5 тысяч фунтов, а в отдельных случаях достигал 20 тысяч фунтов.

Благотворительные организации, представляющие интересы опекунов, приветствовали решение. Вместе с тем они отметили, что из-за технической сложности разработки цифровой системы её не внедрят до конца десятилетия. Carers UK заявила, что действующий механизм вынуждал людей отказываться от сверхурочной работы, премий, повышения зарплаты или продвижения по службе из-за риска потерять пособие.

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