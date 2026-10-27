英国计划取消照护者失去补贴的规则——《卫报》

英国计划在预算案中宣布取消一项规定：无偿照护者的收入即使仅比规定上限高出一便士，也会失去全部每周补贴。正如《卫报》报道，英国将改为引入数字化的补贴逐步递减制度。

支付机制将如何改变

目前，每周收入超过204英镑的人将失去该周全部86.45英镑的照护者津贴（Carer’s Allowance）。根据新模式，收入每超过规定门槛1英镑，补贴将扣减1英镑。

这将消除因额外上一班或小幅加薪而使照护者财务状况变得更差的情况。同时，收入上限本身不会被取消：补贴将根据超出金额逐步减少。

按照现行规定，如果一个人在一年中每周仅超出门槛1便士，他将不得不返还4,495.40英镑的补贴，尽管超出部分的总额仅为52便士。

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因多付补贴产生的债务

据该报报道，英国工作和养老金部知道存在超出限额的情况，但没有警告补贴领取者，而是将报告收入变化的责任置于他们本人。一些人多年来不知道自己超过了门槛，因此累积了多付补贴的债务。

政府委托进行的一项针对照护者津贴多付问题的独立审查发现，2019年至2025年间，约18万名照护者累积债务总额达3亿英镑。这类债务的典型金额在2,000至5,000英镑之间，个别情况下达到2万英镑。

代表照护者利益的慈善机构欢迎这一决定。不过，它们指出，由于开发数字系统在技术上较为复杂，该系统不会在本十年结束前推出。Carers UK表示，现行机制迫使人们因担心失去补贴而拒绝加班、奖金、加薪或晋升。

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