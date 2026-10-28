美国近3300万选民提前投票——《时代》周刊

在11月3日中期选举前一周，美国已有近3300万人提前投票。其中约一半亲自投票，另一半通过邮寄投票，《时代》周刊报道，并援引佛罗里达大学Election Lab的数据。

这已超过2022年中期选举中约1.22亿美国投票者的四分之一。Election Lab负责人、政治学教授迈克尔·麦克唐纳强调，提前投票数据本身无法预测选举结果，但能够评估不同选民群体的相对投票率。

民主党在提前投票中占优

在实行按党派归属正式登记选民的27个州，登记为民主党的选民投出了约45%的提前选票，共和党人投出31%。另有24%已经投票的人没有登记为两党中的任何一党。这些数据反映的是选民的党派登记情况，而不是他们实际投票支持了哪些候选人。

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麦克唐纳指出，共和党人通常可以在选举日当天缩小差距。根据皮尤研究中心在2024年选举后进行的调查，近40%登记为共和党的选民在选举日亲自投票，而民主党选民中的这一比例为28%。

拉丁裔选民投票率更高

政治策略师西蒙·罗森伯格称，与2022年和2024年竞选活动的相应阶段相比，拉丁裔选民提前参与投票增加是一个明显趋势。这一点在得克萨斯州最为明显：根据VoteHub的数据，已有超过400万张提前选票投出——约占参议院选战预计总票数的41%。

截至周一，拉丁裔选民占得克萨斯州提前投票者的24%，比他们在2024年选举最终计票中的占比高1个百分点。麦克唐纳认为，这一群体的高参与度可能改变选民群体整体的人口构成。

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