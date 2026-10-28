У США достроково проголосували майже 33 млн виборців — TIME

У США за тиждень до проміжних виборів 3 листопада достроково проголосували майже 33 млн людей. Приблизно половина з них віддала голос особисто, а інша половина — поштою, повідомляє TIME з посиланням на Election Lab Університету Флориди.

Це вже понад чверть від приблизно 122 млн американців, які голосували на проміжних виборах 2022 року. Керівник Election Lab, професор політичних наук Майкл Макдональд наголосив, що дані про дострокове волевиявлення самі по собі не можуть передбачити підсумок виборів, але дають змогу оцінити відносну активність різних груп виборців.

Перевага демократів у достроковому голосуванні

У 27 штатах, де діє формальна реєстрація виборців за партійною належністю, зареєстровані демократи подали близько 45% дострокових бюлетенів, республіканці — 31%. Ще 24% тих, хто вже проголосував, не зареєстровані за жодною з двох партій. Ці показники відображають партійну реєстрацію виборців, а не те, за яких саме кандидатів вони голосували.

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Макдональд зазначив, що республіканці традиційно можуть скоротити розрив безпосередньо в день виборів. За даними опитування Pew Research після виборів 2024 року, майже 40% зареєстрованих виборців-республіканців голосували особисто в день виборів, тоді як серед демократів цей показник становив 28%.

Вища активність латиноамериканських виборців

Політичний стратег Саймон Розенберг назвав помітною тенденцією зростання дострокової участі виборців латиноамериканського походження порівняно з аналогічними етапами кампаній 2022 і 2024 років. Найвиразніше це видно в Техасі, де, за даними VoteHub, достроково подали понад 4 млн голосів — орієнтовно 41% очікуваної загальної кількості у сенатських перегонах.

Станом на понеділок виборці латиноамериканського походження становили 24% від тих, хто достроково проголосував у Техасі, що на один відсотковий пункт більше за їхню частку у фінальному підрахунку голосів на виборах 2024 року. Макдональд вважає, що висока участь цієї групи може змінити загальне демографічне співвідношення електорату.

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