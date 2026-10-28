Prawie 33 mln wyborców zagłosowało przedterminowo w USA — TIME

Na tydzień przed wyborami uzupełniającymi 3 listopada w USA przedterminowo zagłosowało prawie 33 mln osób. Około połowa z nich oddała głos osobiście, a druga połowa — korespondencyjnie, informuje TIME, powołując się na Election Lab Uniwersytetu Florydy.

To już ponad jedna czwarta z około 122 mln Amerykanów, którzy głosowali w wyborach uzupełniających w 2022 roku. Dyrektor Election Lab, profesor nauk politycznych Michael McDonald, podkreślił, że dane dotyczące przedterminowego głosowania same w sobie nie mogą przewidzieć wyniku wyborów, ale pozwalają ocenić względną aktywność różnych grup wyborców.

Przewaga demokratów w przedterminowym głosowaniu

W 27 stanach, w których obowiązuje formalna rejestracja wyborców według przynależności partyjnej, zarejestrowani demokraci oddali około 45% przedterminowych kart do głosowania, a republikanie — 31%. Kolejne 24% osób, które już zagłosowały, nie jest zarejestrowanych w żadnej z dwóch partii. Wskaźniki te odzwierciedlają rejestrację partyjną wyborców, a nie to, na których kandydatów głosowali.

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McDonald zaznaczył, że republikanie tradycyjnie mogą zmniejszyć różnicę bezpośrednio w dniu wyborów. Według badania Pew Research przeprowadzonego po wyborach w 2024 roku prawie 40% zarejestrowanych wyborców-republikanów głosowało osobiście w dniu wyborów, podczas gdy wśród demokratów odsetek ten wyniósł 28%.

Wyższa aktywność wyborców pochodzenia latynoamerykańskiego

Strateg polityczny Simon Rosenberg uznał rosnący przedterminowy udział wyborców pochodzenia latynoamerykańskiego za zauważalny trend w porównaniu z analogicznymi etapami kampanii w 2022 i 2024 roku. Najwyraźniej widać to w Teksasie, gdzie według VoteHub przedterminowo oddano ponad 4 mln głosów — około 41% oczekiwanej łącznej liczby głosów w wyścigu do Senatu.

Według stanu na poniedziałek wyborcy pochodzenia latynoamerykańskiego stanowili 24% osób, które zagłosowały przedterminowo w Teksasie, czyli o jeden punkt procentowy więcej niż ich udział w końcowym liczeniu głosów w wyborach w 2024 roku. McDonald uważa, że wysoki udział tej grupy może zmienić ogólną strukturę demograficzną elektoratu.

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