W Wielkiej Brytanii dwóm 24-letnim mężczyznom postawiono zarzuty na podstawie ustawy o bezpieczeństwie narodowym w sprawie związanej z incydentem w bazie Królewskich Sił Powietrznych RAF Fairford w hrabstwie Gloucestershire. Policja uważa, że jeden z podejrzanych mógł pomagać Iranowi, informuje Cyprus Mail.

Zarzuty wobec podejrzanych

Królewska Służba Prokuratorska poinformowała, że Mohammedowi Abdulkarimowi zarzuca się działania, które według oskarżenia mogły w istotny sposób pomóc zagranicznej służbie wywiadowczej. Szef brytyjskiej policji ds. zwalczania terroryzmu, zastępca komisarza Laurence Taylor, powiedział, że organy ścigania uważają, iż państwem, któremu Abdulkarim mógł pomagać, był Iran.

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Drugiemu oskarżonemu, Noumanowi Essghirowi, zarzuca się wtargnięcie do miejsca objętego zakazem 22 sierpnia w celu, który mógł zaszkodzić interesom Wielkiej Brytanii. Oczekiwano, że obaj mężczyźni staną przed sądem później tego samego dnia.

Wydarzenia w pobliżu RAF Fairford

RAF Fairford była wcześniej wykorzystywana przez amerykańskie bombowce do uderzeń na Iran. Wycofano je ze względów bezpieczeństwa wkrótce po zatrzymaniu pięciu Brytyjczyków w pobliżu obiektu wojskowego w południowo-zachodniej Anglii rankiem 27 września.

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