W Warszawie w Polsce prokuratura wszczęła śledztwo po tym, jak we wtorek przed południem z Wisły wyłowiono ciało młodej kobiety. Tożsamości zmarłej nie ustalono jeszcze ze względu na znaczny stopień rozkładu ciała, informuje Interia.

Śledztwo w sprawie śmierci

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marzena Kiełek-Łopińska oświadczyła, że postępowanie wszczęto na podstawie artykułu polskiego Kodeksu karnego dotyczącego nieumyślnego spowodowania śmierci. Jak dotąd nikogo nie zatrzymano ani nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Według rzeczniczki na ciele nie stwierdzono widocznych obrażeń. Jednocześnie zaznaczyła, że ewentualne ślady mogły zniknąć z powodu stanu rozkładu. W celu ustalenia przyczyny śmierci prokurator zarządził sekcję sądowo-lekarską, jednak termin jej przeprowadzenia nie został jeszcze wyznaczony.

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Przy ciele znaleziono rzeczy zaginionej dziewczynki

Przy ciele znaleziono legitymację szkolną, kartę bankową oraz klucze z brelokiem ze zdrobnieniem imienia „Roxi”. Dokumenty należą do zaginionej 13-letniej Roksany. Prokuratura podkreśliła, że same te rzeczy nie potwierdzają, iż znalezione ciało należy właśnie do dziewczynki.

Ciało znaleziono w pobliżu Mostu Świętokrzyskiego, w rejonie, w którym Roksana była widziana po raz ostatni. Policja poinformowała o znalezisku jej rodziców; mają oni otrzymać możliwość obejrzenia ciała w celu próby identyfikacji. Dziewczynka, która 10 października wyszła z domu i nie skontaktowała się z rodziną, nadal figuruje jako zaginiona w policyjnej bazie danych.

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