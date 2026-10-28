В Варшаве, Польша, прокуратура начала расследование после того, как во вторник до полудня из Вислы извлекли тело молодой женщины. Личность погибшей пока не установлена из-за значительной степени разложения тела, сообщает Interia.

Расследование по факту смерти

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшава-Прага Маржена Келэк-Лопиньска заявила, что производство открыто по статье Уголовного кодекса Польши о непредумышленном причинении смерти. На данный момент никого не задерживали и никому не предъявляли обвинений.

По словам пресс-секретаря, видимых телесных повреждений на теле не обнаружили. В то же время она отметила, что возможные следы могли исчезнуть из-за состояния разложения. Для установления причины смерти прокурор назначил судебно-медицинское вскрытие, однако дата его проведения еще не определена.

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Рядом с телом были вещи пропавшей девочки

При теле нашли ученический билет, банковскую карту и ключи с брелоком с уменьшительным именем «Рокси». Документы принадлежат 13-летней Роксане, которая числится пропавшей без вести. Прокуратура подчеркнула, что эти вещи сами по себе не подтверждают, что найденное тело принадлежит именно девочке.

Тело обнаружили возле Свентокшиского моста — в районе, где Роксану видели в последний раз. Полиция сообщила о находке ее родителям; им должны предоставить возможность осмотреть тело для попытки идентификации. Девочка, которая 10 октября вышла из дома и не связалась с семьей, до сих пор числится пропавшей в полицейской базе данных.

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