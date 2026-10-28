Турция оставит проливы закрытыми для военных кораблей до окончания войны против Украины

Анкара будет неукоснительно соблюдать ограничения на проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы в соответствии с Монтрейской конвенцией на протяжении всего периода боевых действий против Украины. Об этом 28 октября заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер во время встречи с коллегами из Болгарии и Румынии.

Глава турецкого оборонного ведомства подчеркнул, что строгое соблюдение международного правового режима проливов предотвратило расширение масштабов войны на весь Черноморский регион.

Кроме того, Гюлер подчеркнул продолжение противоминной операции в рамках совместной инициативы MCM BLACK SEA и усиление защиты критически важной подводной инфраструктуры. Он также отметил, что Турция возглавила командование морским компонентом в рамках «Коалиции желающих» для Украины и продолжает решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность украинского государства.

Источник: DHA.

Анкара оставляет за собой право принять правовые меры в случае дальнейших атак на гражданские суда в Чёрном море, имеющие отношение к турецкой стороне. Об этом 28 октября заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер.

В Черном море, в пределах исключительной экономической зоны Болгарии, три беспилотника атаковали контейнеровоз CONTSHIP JET, ходивший под флагом Либерии. Всех членов экипажа удалось спасти.

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