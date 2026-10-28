Turcja utrzyma zamknięcie cieśnin dla okrętów wojskowych do czasu zakończenia wojny przeciwko Ukrainie

Ankara będzie nadal konsekwentnie przestrzegać ograniczeń dotyczących przepływu okrętów wojskowych przez cieśniny Bosfor i Dardanele, zgodnie z konwencją z Montre, przez cały okres trwania działań zbrojnych przeciwko Ukrainie. Oświadczył to 28 października minister obrony Turcji Yaşar Güler podczas spotkania ze swoimi odpowiednikami z Bułgarii i Rumunii.

Szef tureckiego resortu obrony podkreślił, że ścisłe przestrzeganie międzynarodowego porządku prawnego dotyczącego cieśnin zapobiegło rozszerzeniu się wojny na cały region Morza Czarnego.

Ponadto Güler podkreślił kontynuację operacji przeciwminowej w ramach wspólnej inicjatywy MCM BLACK SEA oraz wzmocnienie ochrony krytycznej infrastruktury podwodnej. Zaznaczył również, że Turcja przejęła dowództwo nad komponentem morskim w ramach „Koalicji chętnych” na rzecz Ukrainy i nadal zdecydowanie popiera suwerenność oraz integralność terytorialną państwa ukraińskiego.

Źródło: DHA.

Ankara zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku dalszych ataków na statki cywilne na Morzu Czarnym, które mają związek ze stroną turecką. Oświadczył to 28 października minister obrony Turcji Yaşar Güler.

Na Morzu Czarnym, w granicach wyłącznej strefy ekonomicznej Bułgarii, trzy drony zaatakowały kontenerowiec CONTSHIP JET pływający pod banderą Liberii. Udało się uratować wszystkich członków załogi.

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