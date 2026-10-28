在对乌克兰的战争结束之前，土耳其将禁止军舰通过海峡

在针对乌克兰的军事行动期间，安卡拉将始终严格遵守《蒙特勒公约》中关于军舰通过博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡的限制规定。 土耳其国防部长亚沙尔·居勒于10月28日与保加利亚和罗马尼亚的同行会晤时作出了上述表态。

这位土耳其国防部长强调，严格遵守海峡的国际法律制度，防止了战争规模扩大至整个黑海地区。

此外，居勒还强调将继续在“黑海扫雷行动”（MCM BLACK SEA）联合倡议框架内开展扫雷行动，并加强关键水下基础设施的保护。 他还指出，土耳其在“乌克兰自愿者联盟”框架内领导了海上行动指挥部，并始终坚定支持乌克兰的主权和领土完整。

来源：DHA。

安卡拉保留在黑海地区与土耳其有关的民用船只再次遭到袭击时采取法律措施的权利。土耳其国防部长亚沙尔·居勒于10月28日发表了上述声明。

在黑海保加利亚专属经济区内，三架无人机袭击了悬挂利比里亚国旗的集装箱船“CONTSHIP JET”号。船上全体船员均已获救。

10天内，黑海有6艘船只遭遇无人机袭击——《卫报》

俄罗斯无人机在黑海袭击了一艘土耳其船只。

欧盟委员会主席冯·德·莱恩谴责了黑海地区针对船只的袭击事件——Interia

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