欧盟将因网络攻击嫌疑对超市的应对准备情况进行检查——Politico

欧盟委员会将对欧盟各国超市应对网络攻击的准备情况进行核查。此次核查的起因是制冷设备发生大规模故障，导致至少六个欧盟国家的数十家商店无法对食品进行适当冷藏。

欧盟委员会将评估零售连锁店的网络安全水平及其应对此类事件的能力。

欧盟农业与食品事务专员克里斯托夫·汉森表示，将在下一次安全委员会会议上讨论这些攻击事件， 以评估零售商的应急预案及其应对事件的能力。

“欧洲食品供应链必须做好应对新型和不断变化威胁的准备，”汉森表示。 “针对超市的反复网络攻击令人深感担忧，不仅给零售商造成经济损失，也导致消费者面临货架空空如也的局面。”

此前，11月2日（周一），欧洲各地数十家超市报告称其冷藏和冷冻系统出现故障。

至少在六个欧盟国家 ——比利时、卢森堡、瑞典、爱尔兰、荷兰和爱沙尼亚——其中一些零售商报告称，冷藏柜内的温度突然飙升至50摄氏度。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德莱恩于2025年3月成立了欧盟委员会安全委员会，旨在讨论影响欧盟内部和外部安全的战略事件及威胁。

最近的故障发生在10月法国遭遇一系列网络攻击之后，当时黑客似乎远程操控了冷藏系统，激活了其除霜机制，导致温度急剧上升，食品变质。

10月，欧盟委员会农业事务官员与受网络攻击影响的零售商举行了会晤，旨在总结当前局势，作为欧盟确保紧急情况下的粮食安全及做好应急准备工作的一部分。 “我们必须在各个层面采取行动，以增强我们的应对准备和韧性，”汉森表示。

这位欧盟委员强调，欧洲的粮食安全并未受到威胁，但他警告称，这些事件暴露了食品供应链中的脆弱性，这将对企业运营、食品浪费以及消费者信心产生影响。

“这是蓄意破坏我们的食品供应链并动摇消费者对其信心的企图——这是一个我们必须严肃对待的警告，”汉森表示。

据《Politico》报道。

欧盟首次承认高级官员的即时通讯账户遭到网络攻击。

需要指出的是，挪威数字化署已连续第三天遭受大规模网络攻击，此次攻击被称为该国近几个月来规模最大的网络攻击之一。网络安全专家正在努力恢复系统的稳定运行，并查明攻击来源。

在拉脱维亚，由于道路交通安全局（CSDD）遭到网络攻击，攻击者获取了涉及120万人的个人数据。据LSM English报道，CSDD于8月18日通报了这一情况。

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