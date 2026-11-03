В ЕС проверят готовность супермаркетов в связи с подозрениями о кибератаках — Politico

Европейская комиссия проверит, насколько супермаркеты в странах Евросоюза готовы противостоять кибератакам. Причиной послужили масштабные сбои в работе холодильного оборудования, из-за которых десятки магазинов как минимум в шести странах ЕС остались без надлежащего охлаждения продуктов.

В Еврокомиссии должны оценить уровень киберзащиты торговых сетей и их способность реагировать на подобные инциденты.

Комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Кристоф Хансен сообщил, что атаки будут обсуждены на следующем заседании коллегии по безопасности, чтобы оценить планы розничных торговцев на случай чрезвычайных ситуаций и их способность реагировать на инциденты.

«Цепочка поставок продуктов питания в Европе должна быть готова к новым и меняющимся угрозам, — сказал Хансен. — Повторяющиеся кибератаки на супермаркеты вызывают глубокую обеспокоенность, приводя к экономическим потерям для розничных торговцев и пустым полкам для потребителей».

Это заявление прозвучало после того, как десятки супермаркетов по всей Европе сообщили о сбоях в работе своих холодильных и морозильных систем в понедельник, 2 ноября.

Инциденты были зарегистрированы как минимум в шести странах ЕС — Бельгии, Люксембурге, Швеции, Ирландии, Нидерландах и Эстонии — причем некоторые розничные торговцы сообщали, что температура в холодильниках внезапно подскочила до 50 градусов по Цельсию.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен создала коллегию по безопасности Еврокомиссии в марте 2025 года для обсуждения стратегических событий и угроз внутренней и внешней безопасности ЕС.

Последние сбои произошли после серии кибератак во Франции в октябре, когда хакеры, по-видимому, удаленно манипулировали холодильными системами, активируя их механизмы размораживания, что привело к резкому повышению температуры и порче продуктов питания.

В октябре чиновники Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства встретились с розничными торговцами, пострадавшими от кибератак, чтобы подвести итоги ситуации в рамках усилий ЕС по обеспечению продовольственной безопасности на случай чрезвычайных ситуаций и готовности к ним. «Мы должны работать на всех уровнях, чтобы укрепить нашу готовность и устойчивость», — сказал Хансен.

Комиссар ЕС подчеркнул, что продовольственная безопасность Европы не находится под угрозой, но предупредил, что эти инциденты выявили уязвимости в цепочке поставок продуктов питания, что будет иметь последствия для бизнеса, пищевых отходов и доверия потребителей.

«Это преднамеренная попытка нарушить работу нашей цепочки поставок продуктов питания и подорвать доверие потребителей к ней — предупреждение, к которому мы должны отнестись серьезно», — сказал Хансен.

Об этом сообщается со ссылкой на Politico.

В ЕС впервые признали кибератаки на аккаунты высокопоставленных чиновников через мессенджеры.

Напомним, норвежское агентство по вопросам цифровизации уже третьи сутки подвергается масштабной кибератаке, которую называют одной из крупнейших в стране за последние месяцы. Специалисты по кибербезопасности работают над восстановлением стабильной работы систем и установлением источника атаки.

В Латвии в результате кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD) злоумышленники получили персональные данные 1,2 миллиона человек. Об этом 18 августа сообщила CSDD, пишет LSM English.

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