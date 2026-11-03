W UE sprawdzą gotowość supermarketów w związku z podejrzeniami o cyberataki — Politico

Komisja Europejska sprawdzi, w jakim stopniu supermarkety w krajach Unii Europejskiej są przygotowane do przeciwdziałania cyberatakom. Powodem tej decyzji były zakrojone na szeroką skalę awarie urządzeń chłodniczych, w wyniku których dziesiątki sklepów w co najmniej sześciu krajach UE pozostały bez odpowiedniego chłodzenia produktów.

Komisja Europejska ma ocenić poziom cyberbezpieczeństwa sieci handlowych oraz ich zdolność do reagowania na tego typu incydenty.

Komisarz UE ds. rolnictwa i żywności Christoph Hansen poinformował, że ataki te zostaną omówione na najbliższym posiedzeniu kolegium ds. bezpieczeństwa, w celu oceny planów handlowców detalicznych na wypadek sytuacji nadzwyczajnych oraz ich zdolności do reagowania na takie incydenty.

„Europejski łańcuch dostaw żywności musi być przygotowany na nowe i zmieniające się zagrożenia” – powiedział Hansen. – Powtarzające się cyberataki na supermarkety budzą głębokie zaniepokojenie, powodując straty ekonomiczne dla detalistów i puste półki dla konsumentów”.

Ogłoszenie to nastąpiło po tym, jak w poniedziałek, 2 listopada, dziesiątki supermarketów w całej Europie zgłosiły zakłócenia w działaniu swoich systemów chłodniczych i mroźniczych.

Incydenty odnotowano w co najmniej sześciu krajach UE – w Belgii, Luksemburgu, Szwecji, Irlandii, Holandii i Estonii – przy czym niektórzy detaliści informowali, że temperatura w lodówkach nagle wzrosła do 50 stopni Celsjusza.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powołała w marcu 2025 r. kolegium ds. bezpieczeństwa Komisji Europejskiej w celu omawiania strategicznych wydarzeń i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE.

Ostatnie awarie miały miejsce po serii cyberataków we Francji w październiku, kiedy to hakerzy najprawdopodobniej zdalnie manipulowali systemami chłodniczymi, uruchamiając ich mechanizmy rozmrażania, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu temperatury i zepsucia żywności.

W październiku urzędnicy Komisji Europejskiej ds. rolnictwa spotkali się z detalistami, którzy ucierpieli w wyniku cyberataków, aby podsumować sytuację w ramach unijnych wysiłków na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w sytuacjach nadzwyczajnych oraz gotowości na takie sytuacje. „Musimy działać na wszystkich poziomach, aby wzmocnić naszą gotowość i odporność” – powiedział Hansen.

Komisarz UE podkreślił, że bezpieczeństwo żywnościowe Europy nie jest zagrożone, ale ostrzegł, że incydenty te ujawniły słabe punkty w łańcuchu dostaw żywności, co będzie miało konsekwencje dla przedsiębiorstw, marnotrawstwa żywności oraz zaufania konsumentów.

„To celowa próba zakłócenia funkcjonowania naszego łańcucha dostaw żywności i podważenia zaufania konsumentów do niego – ostrzeżenie, które musimy potraktować poważnie” – powiedział Hansen.

Informację tę podaje serwis Politico.

W UE po raz pierwszy potwierdzono cyberataki na konta wysokich rangą urzędników za pośrednictwem komunikatorów.

Przypomnijmy, że norweska agencja ds. cyfryzacji już trzeci dzień jest celem zakrojonego na szeroką skalę cyberataku, który określa się jako jeden z największych w kraju w ostatnich miesiącach. Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa pracują nad przywróceniem stabilnego działania systemów i ustaleniem źródła ataku.

W Łotwie w wyniku cyberataku na Dyrekcję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (CSDD) cyberprzestępcy uzyskali dostęp do danych osobowych dotyczących 1,2 miliona osób. Informację tę podała 18 sierpnia CSDD, jak podaje serwis LSM English.

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