Учёные обнаружили за орбитой Плутона объект, который может стать карликовой планетой

С помощью мощного телескопа в Чили ученые обнаружили ледяной объект, движущийся за пределами орбиты Плутона. Исследователи предполагают, что он может оказаться новой карликовой планетой Солнечной системы.

Объект получил обозначение 2026 ED138. По предварительным оценкам ученых, его диаметр составляет от 600 до 1500 километров. Он вращается вокруг Солнца на расстоянии, которое примерно в 46 раз превышает расстояние от Земли до нашей звезды. Для сравнения: Плутон расположен от Солнца в среднем примерно в 40 раз дальше, чем Земля.

Объект обнаружили с помощью новой обсерватории имени Веры К. Рубин, расположенной на вершине горы Серро-Пачон в центральной части Чили.

Учёные ещё должны подтвердить, что этот объект действительно является карликовой планетой, поэтому они будут проводить дальнейшие наблюдения. Чтобы считаться карликовой планетой, объект должен иметь достаточную массу, чтобы под действием собственной гравитации принять сферическую форму.

Если это подтвердится, 2026 ED138 присоединится к пяти другим карликовым планетам. К ним относятся Плутон, Эрида, Гаумеа и Макемаке (все они вращаются по орбите самой удаленной планеты — Нептуна), а также Церера, находящаяся в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Согласно имеющимся данным, 2026 ED138 может стать одной из крупнейших карликовых планет.

Источник: Reuters.

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