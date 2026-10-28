Naukowcy odkryli za orbitą Plutona obiekt, który może stać się planetą karłowatą

Za pomocą potężnego teleskopu w Chile naukowcy odkryli lodowy obiekt poruszający się poza orbitą Plutona. Badacze przypuszczają, że może to być nowa planeta karłowata Układu Słonecznego.

Obiekt otrzymał oznaczenie 2026 ED138. Według wstępnych szacunków naukowców jego średnica wynosi od 600 do 1500 kilometrów. Obiekt ten krąży wokół Słońca w odległości około 46 razy większej niż odległość Ziemi od naszej gwiazdy. Dla porównania, Pluton znajduje się średnio około 40 razy dalej od Słońca niż Ziemia.

Obiekt odkryto za pomocą nowego obserwatorium im. Very K. Rubin, położonego na szczycie góry Cerro Pachón w środkowej części Chile.

Naukowcy muszą jeszcze potwierdzić, że obiekt ten rzeczywiście jest planetą karłowatą, dlatego będą prowadzić dalsze obserwacje. Aby obiekt mógł zostać uznany za planetę karłowatą, musi mieć masę wystarczającą do przyjęcia kulistego kształtu pod wpływem własnej grawitacji.

Jeśli to się potwierdzi, 2026 ED138 dołączy do pięciu innych planet karłowatych. Należą do nich Pluton, Erida, Haumea i Makemake (wszystkie krążą po orbicie najdalej położonej planety – Neptuna), a także Ceresa, znajdująca się w głównym pasie asteroid między Marsem a Jowiszem.

Zgodnie z dostępnymi danymi 2026 ED138 może stać się jedną z największych planet karłowatych.

Źródło: Reuters.

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