Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке, США, 28 октября 2026 года приняла резолюцию с призывом к Соединенным Штатам прекратить экономическое, торговое и финансовое эмбарго против Кубы. За документ проголосовали 130 государств, 17 выступили против, еще 25 воздержались, сообщает The Rio Times.

Резолюция, подготовленная Кубой, носит рекомендательный характер и не меняет американские правила относительно поездок, торговли или денежных переводов. Она стала 34-м голосованием Генассамблеи по этому вопросу с 1992 года.

Поддержка Кубы сократилась

В 2025 году аналогичный текст поддержали 165 стран, семь были против, а 12 воздержались. Таким образом, количество голосов «за» за год уменьшилось на 35. По данным издания, нынешний показатель является самым низким с 1995 года, когда резолюцию поддержали 117 государств.

В голосовании 2026 года не приняло участия 21 государство, тогда как годом ранее таких стран было девять. По сравнению с 2025 годом количество голосов против выросло на 10, количество воздержавшихся — на 13.

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Позиции США и Кубы

Посол США при ООН Майк Уолтц призвал государства голосовать против документа и заявил, что Соединенные Штаты не осуществляют блокаду Кубы. Он также сообщил, что американские компании за первые восемь месяцев 2026 года экспортировали на остров товаров на 876 млн долларов, в частности топлива приблизительно на четверть миллиарда долларов.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал американские меры коллективным наказанием. Европейский Союз, от имени которого выступила Ирландия, заявил о несогласии с экстерриториальным действием санкций США, одновременно отметив, что решения кубинских властей также существенно повлияли на кризис в стране. Чили и Перу объяснили воздержание ситуацией с правами человека на Кубе, Катар также сообщил, что воздержался.

Американское эмбарго закреплено законодательством США. Закон Хелмса—Бертона 1996 года связывает полномочия президента по его приостановке с приходом к власти на Кубе переходного правительства.

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