Zgromadzenie Ogólne ONZ w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych 28 października 2026 roku przyjęło rezolucję wzywającą Stany Zjednoczone do zakończenia embarga gospodarczego, handlowego i finansowego wobec Kuby. Za dokumentem głosowało 130 państw, 17 było przeciw, a kolejne 25 wstrzymało się od głosu, informuje The Rio Times.

Rezolucja przygotowana przez Kubę ma charakter rekomendacyjny i nie zmienia amerykańskich zasad dotyczących podróży, handlu ani przekazów pieniężnych. Było to 34. głosowanie Zgromadzenia Ogólnego w tej sprawie od 1992 roku.

Poparcie dla Kuby zmalało

W 2025 roku podobny tekst poparło 165 krajów, siedem było przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu. Tym samym liczba głosów „za” w ciągu roku zmniejszyła się o 35. Według publikacji obecny wynik jest najniższy od 1995 roku, gdy rezolucję poparło 117 państw.

W głosowaniu w 2026 roku nie uczestniczyło 21 państw, podczas gdy rok wcześniej takich krajów było dziewięć. W porównaniu z 2025 rokiem liczba głosów przeciw wzrosła o 10, a liczba wstrzymujących się od głosu — o 13.

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Stanowiska USA i Kuby

Ambasador USA przy ONZ Mike Waltz wezwał państwa do głosowania przeciwko dokumentowi i oświadczył, że Stany Zjednoczone nie prowadzą blokady Kuby. Poinformował również, że amerykańskie firmy w pierwszych ośmiu miesiącach 2026 roku wyeksportowały na wyspę towary o wartości 876 mln dolarów, w tym paliwo warte około ćwierć miliarda dolarów.

Minister spraw zagranicznych Kuby Bruno Rodríguez Parrilla nazwał amerykańskie środki zbiorową karą. Unia Europejska, w imieniu której wystąpiła Irlandia, wyraziła sprzeciw wobec eksterytorialnego działania amerykańskich sankcji, jednocześnie zaznaczając, że decyzje władz Kuby również znacząco wpłynęły na kryzys w kraju. Chile i Peru wyjaśniły wstrzymanie się od głosu sytuacją praw człowieka na Kubie, a Katar również poinformował, że wstrzymał się od głosu.

Amerykańskie embargo jest zapisane w prawodawstwie USA. Ustawa Helmsa-Burtona z 1996 roku wiąże uprawnienia prezydenta do jego zawieszenia z objęciem władzy na Kubie przez rząd przejściowy.

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