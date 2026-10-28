2026年10月28日，联合国大会在美国纽约通过一项决议，呼吁美国终止对古巴实施的经济、贸易和金融禁运。据《The Rio Times》报道，130个国家投票支持该文件，17个国家投票反对，另有25个国家弃权。

这项由古巴起草的决议具有建议性质，不会改变美国关于旅行、贸易或汇款的规定。这是自1992年以来联大就该问题进行的第34次投票。

对古巴的支持减少

2025年，165个国家支持类似文本，7个国家反对，12个国家弃权。因此，赞成票数量在一年内减少了35票。据该媒体报道，当前结果为1995年以来最低，当年有117个国家支持该决议。

21个国家未参加2026年的投票，而一年前未参加投票的国家有9个。与2025年相比，反对票增加了10票，弃权票增加了13票。

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美国和古巴的立场

美国常驻联合国代表迈克·沃尔兹呼吁各国投票反对该文件，并表示美国没有对古巴实施封锁。他还称，2026年前八个月，美国公司向该岛出口了价值8.76亿美元的商品，其中包括价值约2.5亿美元的燃料。

古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯·帕里利亚称美国的措施是集体惩罚。爱尔兰代表欧盟发言时表示，不认同美国制裁的域外效力，同时指出，古巴当局的决定也对该国危机产生了重大影响。智利和秘鲁称，弃权是由于古巴的人权状况；卡塔尔也表示弃权。

美国对古巴的禁运已被写入美国法律。1996年的《赫尔姆斯—伯顿法》将总统暂停禁运的权力与古巴过渡政府上台执政挂钩。

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