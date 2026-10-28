Генасамблея ООН закликала США скасувати ембарго проти Куби — The Rio Times

Генеральна Асамблея ООН у Нью-Йорку, США, 28 жовтня 2026 року ухвалила резолюцію із закликом до Сполучених Штатів припинити економічне, торговельне та фінансове ембарго проти Куби. За документ проголосували 130 держав, 17 виступили проти, ще 25 утрималися, повідомляє The Rio Times.

Резолюція, підготовлена Кубою, має рекомендаційний характер і не змінює американських правил щодо поїздок, торгівлі або грошових переказів. Вона стала 34-м голосуванням Генасамблеї з цього питання від 1992 року.

Підтримка Куби зменшилася

У 2025 році аналогічний текст підтримали 165 країн, сім були проти, а 12 утрималися. Таким чином, кількість голосів «за» за рік зменшилася на 35. За даними видання, нинішній показник є найнижчим від 1995 року, коли резолюцію підтримали 117 держав.

У голосуванні 2026 року не взяла участі 21 держава, тоді як роком раніше таких країн було дев’ять. Порівняно з 2025 роком кількість голосів проти зросла на 10, кількість утримань — на 13.

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Позиції США та Куби

Посол США при ООН Майк Волтц закликав держави голосувати проти документа та заявив, що Сполучені Штати не здійснюють блокаду Куби. Він також повідомив, що американські компанії за перші вісім місяців 2026 року експортували на острів товарів на 876 млн доларів, зокрема пального приблизно на чверть мільярда доларів.

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес Паррілья назвав американські заходи колективним покаранням. Європейський Союз, від імені якого виступила Ірландія, заявив про незгоду з екстериторіальною дією санкцій США, водночас зазначивши, що рішення кубинської влади також істотно вплинули на кризу в країні. Чилі та Перу пояснили утримання ситуацією з правами людини на Кубі, Катар також повідомив, що утримався.

Американське ембарго закріплене законодавством США. Закон Гелмса—Бертона 1996 року пов’язує повноваження президента щодо його призупинення з приходом до влади на Кубі перехідного уряду.

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