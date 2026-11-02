Греція уклала угоду на придбання трьох військово-транспортних і заправних літаків KC-390 Millennium бразильської компанії Embraer. Контракт передбачає опціон ще на три машини, а перший літак мають поставити наступного року, повідомляє Breaking Defense.

Угода через Португалію

Міністр національної оборони Греції Ніколаос Дендіас оголосив про завершення угоди під час візиту свого португальського колеги Нуно Мелу. Афіни планують придбати літаки за міжурядовою угодою з Португалією.

У червні парламентський комітет Греції, за даними видання, схвалив закупівлю та подальше обслуговування трьох KC-390. Орієнтовний бюджет програми тоді оцінювали приблизно у 600 млн євро, або 672 млн доларів.

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Заміна C-130H і дозаправлення винищувачів

KC-390 Millennium має замінити застарілі грецькі Lockheed Martin C-130H. Літак може перевозити вантажі, а також виконувати роль повітряного заправника. Дендіас заявив, що для Повітряних сил Греції це буде перший реактивний транспортний літак і перший літак-заправник.

За його словами, KC-390 зможе дозаправляти грецькі винищувачі за системою «шланг-конус». Португалія також допомагатиме Греції з підготовкою персоналу та експлуатацією майбутнього флоту.

Греція стала сьомим європейським замовником KC-390. У 2026 році Embraer також оголосила про угоди щодо цих літаків із Колумбією та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

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