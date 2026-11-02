希腊已签署协议，从巴西航空工业公司购买3架KC-390 Millennium军用运输和加油机。合同还包含再购买3架飞机的选择权，首架飞机预计将于明年交付，Breaking Defense报道。

通过葡萄牙达成协议

希腊国防部长尼古拉奥斯·登迪亚斯在葡萄牙同行努诺·梅洛访问期间宣布该协议已完成。雅典计划根据与葡萄牙签署的政府间协议购买这些飞机。

据该媒体报道，6月，希腊议会委员会批准采购3架KC-390及其后续维护。该项目的预估预算当时约为6亿欧元，即6.72亿美元。

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替换C-130H并为战斗机加油

KC-390 Millennium将取代希腊老旧的洛克希德·马丁C-130H飞机。该机可运输货物，也可充当空中加油机。登迪亚斯表示，这将是希腊空军的首架喷气式运输机和首架加油机。

他说，KC-390将能够采用软管-锥套系统为希腊战斗机加油。葡萄牙还将协助希腊进行人员培训及未来机队的运营。

希腊成为KC-390的第七个欧洲客户。2026年，巴西航空工业公司还宣布与哥伦比亚和阿拉伯联合酋长国就这些飞机达成协议。

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