瑞典议会未支持中间党领导人伊丽莎白·坦德·林格奎斯特出任首相的候选资格。这是在9月13日举行议会选举后，第二次未能选出政府首脑。

中左翼阵营的争议

据《明镜周刊》报道，作为反对派中左翼阵营一部分的中间党以微弱优势赢得选举。然而，该阵营的四个政党——社会民主党、中间党、左翼党和绿党——至今仍未能就一个能够获得议会多数支持的政府达成一致。

主要分歧之一是左翼党要求获得部长职位，作为参与政府的条件。对此，中间党无法接受。此前，社会民主党人玛格达莱娜·安德松也曾多次尝试联合中左翼力量，但均未成功，并且未能在政府首脑候选人投票中获得通过。

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第三次尝试

议会议长最多可四次将政府首脑候选人提交议员表决。如果第四次尝试也以失败告终，该国必须举行提前选举。

接下来，将由温和联合党领导人、2022年以来右翼政府的首相乌尔夫·克里斯特松获得组阁机会。对其候选资格的投票将是四次可能尝试中的第三次。在新一届议会中，中左翼阵营拥有176个席位，而克里斯特松此前的联盟，包括瑞典民主党在内，则拥有173个席位。2018年选举后，瑞典组建政府的谈判持续了134天。

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