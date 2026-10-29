塞浦路斯政府反对将选举前一天和选举日发布或传播政治内容非刑罪化的提议。目前，法律规定，在这一期间发布政治信息可被判处最高一年监禁、最高5000欧元罚款，或同时适用两种处罚，《Cyprus Mail》报道。

现行限制旨在防止传播可能影响投票结果的材料。在警方因5月议会选举前的社交媒体发帖讯问数人、其中包括议员候选人后，这一问题正在讨论中。

政党的提案

AKEL和“Alma”分别准备了法案，规定放宽规则，并以行政罚款取代刑事责任。AKEL提议将罚款定为2000欧元，但总检察长办公室认为这一金额过低，并提出了此类罚款能否追缴的问题。

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根据AKEL的倡议，在选举静默期内，禁令将仅适用于付费广告和赞助内容。普通用户可以在社交媒体上表达观点，但这一豁免不适用于政治敏感人士（PEP）、其家庭成员和密切关系人。

内政部的反对意见

内政部表示，难以区分网上自发的个人发帖与有组织的政治竞选活动，尤其是在涉及使用化名的账户时。该部门还指出，在免除其他人责任的同时将PEP内容定为犯罪，可能造成歧视性做法的风险。

作为替代方案，内政部建议在法律中保留将此类违规行为列为刑事违法行为的规定，但在实践中以由首席选举官处以的至少5000欧元罚款替代处罚。对于重复违规，建议提高罚款金额。议会内政委员会将于稍后继续审议这一问题。

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