Уряд Кіпру проти послаблення заборони політагітації у день виборів — Cyprus Mail

Уряд Кіпру виступив проти пропозицій декриміналізувати публікацію або поширення політичного контенту напередодні та в день виборів. Нині за політичні повідомлення в цей період закон передбачає до одного року ув’язнення, штраф до 5 тисяч євро або обидва покарання, повідомляє Cyprus Mail.

Чинні обмеження мають запобігати поширенню матеріалів, які можуть вплинути на результати голосування. Питання обговорюють після того, як поліція допитала кількох людей, зокрема кандидатів у депутати, через публікації в соціальних мережах перед парламентськими виборами у травні.

Пропозиції партій

АКЕЛ і «Алма» підготували окремі законопроєкти, що передбачають пом’якшення правил та заміну кримінальної відповідальності адміністративним штрафом. АКЕЛ пропонує встановити штраф у 2 тисячі євро, однак офіс генерального прокурора вважає цю суму надто низькою та порушив питання щодо можливості стягнення таких штрафів.

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За ініціативою АКЕЛ, у період виборчої тиші заборона поширювалася б лише на платну рекламу та спонсорований контент. Звичайні користувачі могли б висловлюватися у соцмережах, але це виключення не стосувалося б політично значущих осіб (PEP), членів їхніх сімей та близьких осіб.

Заперечення міністерства

Міністерство внутрішніх справ заявило, що буде складно відрізнити спонтанні особисті дописи в інтернеті від організованої політичної кампанії, особливо коли йдеться про акаунти під псевдонімами. У відомстві також зазначили, що криміналізація контенту PEP за одночасного звільнення інших людей від відповідальності може створити ризики дискримінаційної практики.

Як альтернативу міністерство запропонувало залишити такі порушення кримінальним правопорушенням у законі, але на практиці замінити покарання штрафом від 5 тисяч євро, який накладатиме головний організатор виборів. За повторні порушення грошове стягнення пропонують збільшувати. Парламентський комітет з внутрішніх справ продовжить розгляд цього питання пізніше.

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