Rząd Cypru sprzeciwił się propozycjom dekryminalizacji publikowania lub rozpowszechniania treści politycznych w przeddzień i w dniu wyborów. Obecnie prawo przewiduje za komunikaty polityczne w tym okresie do roku więzienia, grzywnę do 5 tys. euro lub obie kary, informuje Cyprus Mail.

Obowiązujące ograniczenia mają zapobiegać rozpowszechnianiu materiałów, które mogą wpłynąć na wyniki głosowania. Sprawa jest omawiana po tym, jak policja przesłuchała kilka osób, w tym kandydatów na posłów, w związku z publikacjami w mediach społecznościowych przed majowymi wyborami parlamentarnymi.

Propozycje partii

AKEL i „Alma” przygotowały odrębne projekty ustaw przewidujące złagodzenie zasad i zastąpienie odpowiedzialności karnej grzywną administracyjną. AKEL proponuje ustalenie grzywny na poziomie 2 tys. euro, jednak biuro prokuratora generalnego uważa tę kwotę za zbyt niską i podniosło kwestię możliwości egzekwowania takich grzywien.

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Zgodnie z inicjatywą AKEL, w okresie ciszy wyborczej zakaz obejmowałby wyłącznie płatną reklamę i treści sponsorowane. Zwykli użytkownicy mogliby wypowiadać się w mediach społecznościowych, jednak wyłączenie to nie dotyczyłoby osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP), członków ich rodzin i bliskich współpracowników.

Zastrzeżenia ministerstwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że trudno byłoby odróżnić spontaniczne osobiste wpisy w internecie od zorganizowanej kampanii politycznej, zwłaszcza w przypadku kont używających pseudonimów. Resort zaznaczył również, że kryminalizacja treści PEP przy jednoczesnym zwolnieniu innych osób z odpowiedzialności może stwarzać ryzyko praktyk dyskryminacyjnych.

Jako alternatywę ministerstwo zaproponowało pozostawienie takich naruszeń w ustawie jako przestępstw, lecz w praktyce zastąpienie kary grzywną od 5 tys. euro, którą nakładałby główny organizator wyborów. W przypadku ponownych naruszeń proponuje się zwiększanie kary pieniężnej. Parlamentarna komisja spraw wewnętrznych będzie kontynuować rozpatrywanie tej kwestii później.

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