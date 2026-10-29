Правительство Кипра выступило против предложений декриминализировать публикацию или распространение политического контента накануне и в день выборов. Сейчас закон предусматривает за политические сообщения в этот период до одного года лишения свободы, штраф до 5 тысяч евро или оба наказания, сообщает Cyprus Mail.

Действующие ограничения призваны предотвратить распространение материалов, которые могут повлиять на результаты голосования. Вопрос обсуждается после того, как полиция допросила нескольких человек, в том числе кандидатов в депутаты, из-за публикаций в социальных сетях перед парламентскими выборами в мае.

Предложения партий

АКЕЛ и «Алма» подготовили отдельные законопроекты, предусматривающие смягчение правил и замену уголовной ответственности административным штрафом. АКЕЛ предлагает установить штраф в 2 тысячи евро, однако офис генерального прокурора считает эту сумму слишком низкой и поднял вопрос о возможности взыскания таких штрафов.

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Согласно инициативе АКЕЛ, в период предвыборной тишины запрет распространялся бы только на платную рекламу и спонсируемый контент. Обычные пользователи могли бы высказываться в социальных сетях, но это исключение не касалось бы политически значимых лиц (PEP), членов их семей и близких лиц.

Возражения министерства

Министерство внутренних дел заявило, что будет сложно отличить спонтанные личные публикации в интернете от организованной политической кампании, особенно когда речь идет об аккаунтах под псевдонимами. В ведомстве также отметили, что криминализация контента PEP при одновременном освобождении других людей от ответственности может создать риски дискриминационной практики.

В качестве альтернативы министерство предложило оставить такие нарушения уголовными правонарушениями в законе, но на практике заменить наказание штрафом от 5 тысяч евро, который будет налагать главный организатор выборов. За повторные нарушения денежное взыскание предлагают увеличивать. Парламентский комитет по внутренним делам продолжит рассмотрение этого вопроса позднее.

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