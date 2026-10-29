Mołdawska spółka państwowa Energocom zakupiła pierwsze 2 mln metrów sześciennych gazu ziemnego od prywatnych producentów z Ukrainy. Cena zakupu okazała się niższa od ceny referencyjnej gazu na rynku europejskim.

Informację tę podało mołdawskie wydanie „Moldova 1”, powołując się na premiera kraju Vasile Tofana.

Umowa została zawarta na Ukraińskiej Giełdzie Energetycznej po tym, jak prywatnym ukraińskim firmom udzielono tymczasowego zezwolenia na eksport do 15% własnego wydobycia. Różnica w stosunku do europejskich cen spotowych wyniosła około 10 euro za tysiąc metrów sześciennych.

Według słów premiera firma Energocom odsprzedała wcześniej zakontraktowany gaz i zrealizowała zysk, wykazując skuteczność nowego mechanizmu zakupów.

Mołdawia rozważa możliwość zwiększenia importu gazu z Ukrainy. Nadwyżki wydobycia prywatnych przedsiębiorstw na Ukrainie szacuje się na około 500 mln metrów sześciennych. Ponadto Kiszyniów prowadzi negocjacje w sprawie średnio- i długoterminowych umów z dostawcami z Azerbejdżanu, Kataru i Turkmenistanu.

Źródło: Moldova 1

Mołdawia planuje od jesieni 2027 r. rozpocząć zakup gazu ziemnego, który będzie wydobywany na Morzu Czarnym w ramach rumuńskiego projektu Neptun Deep. Oczekuje się, że dzięki bliskości geograficznej dostawy będą tańsze.

Mołdawia dąży do przyspieszenia podpisania protokołu ustaleń między operatorami systemów energetycznych obu krajów — Moldelectrica i „Ukrenergo”. Kraj ten pragnie również przyspieszyć przygotowania do budowy drugiego odcinka linii elektroenergetycznej „Bălți – Elektrownia Wodna na Dniestrze”.

Premier Mołdawii Vasile Tofan podczas wystąpienia na Międzynarodowym Forum Gospodarczym w Kijowie wezwał ukraińskich przedsiębiorców do aktywniejszego wykorzystywania mołdawskiej sieci kolejowej jako pomostu logistycznego do eksportu towarów do Rumunii i krajów regionu bałkańskiego.

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