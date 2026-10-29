Молдова закупила первые 2 млн кубометров газа у украинских частных добывающих компаний

Молдавская государственная компания Energocom закупила первые 2 млн кубометров природного газа у частных украинских производителей. Цена закупки оказалась ниже референтной стоимости газа на европейском рынке.

Об этом сообщило молдавское издание Moldova 1 со ссылкой на премьер-министра страны Василе Тофана.

Сделка была заключена на Украинской энергетической бирже после того, как частным украинским компаниям было временно разрешено экспортировать до 15% собственной добычи. Разница с европейскими спотовыми ценами составила около 10 евро за тысячу кубометров.

По словам премьера, Energocom перепродала ранее законтрактованный газ и зафиксировала прибыль, продемонстрировав эффективность нового механизма закупок.

Молдова рассматривает возможность увеличения импорта украинского газа. Избыточные объемы добычи частных компаний в Украине оцениваются примерно в 500 млн кубометров. Также Кишинев ведет переговоры о среднесрочных и долгосрочных контрактах с поставщиками из Азербайджана, Катара и Туркменистана.

Источник: Moldova 1

Молдова планирует с осени 2027 года начать закупку природного газа, который будет добываться в Чёрном море в рамках румынского проекта Neptun Deep. Ожидается, что благодаря географической близости поставки обойдутся дешевле.

Молдова стремится ускорить подписание меморандума о взаимопонимании между операторами энергосистем двух стран — Moldelectrica и «Укрэнерго». Также страна хочет ускорить подготовку к строительству второго контура линии электропередачи «Бельцы — Днестровская ГЭС».

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан во время выступления на Киевском международном экономическом форуме призвал украинских предпринимателей активнее использовать молдавскую железнодорожную сеть в качестве логистического моста для экспорта товаров в Румынию и страны Балканского региона.

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