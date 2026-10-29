摩尔多瓦从乌克兰私营天然气生产商处采购了首批200万立方米的天然气

摩尔多瓦国有公司Energocom从乌克兰私营生产商处采购了首批200万立方米的天然气。采购价格低于欧洲市场的天然气基准价格。

摩尔多瓦媒体《Moldova 1》援引该国总理瓦西莱·托法纳的话报道了这一消息。

该协议是在乌克兰能源交易所达成的，此前乌克兰私营公司获准临时出口其自有产量的15%。与欧洲现货价格的差价约为每千立方米10欧元。

据总理称，Energocom转售了此前已签约的天然气并锁定了利润，这证明了新采购机制的有效性。

摩尔多瓦正在考虑增加从乌克兰进口天然气的可能性。 乌克兰私营企业的天然气产量过剩量估计约为5亿立方米。此外，基希纳乌正在与阿塞拜疆、卡塔尔和土库曼斯坦的供应商就中长期合同进行谈判。

来源：Moldova 1

摩尔多瓦计划从2027年秋季起开始采购由罗马尼亚“海王星深海”（Neptun Deep）项目在黑海开采的天然气。预计得益于地理位置的邻近性，供应成本将更低。

摩尔多瓦正致力于加快两国电力系统运营商——Moldelectrica与“乌克兰能源公司”（Ukrenergo）之间谅解备忘录的签署进程。 此外，该国还希望加快“贝尔采—德尼斯特水电站”输电线路第二回路的建设准备工作。

摩尔多瓦总理瓦西里·托凡在基辅国际经济论坛上发表演讲时，呼吁乌克兰企业家更积极地利用摩尔多瓦铁路网络，将其作为向罗马尼亚和巴尔干地区出口商品的物流桥梁。

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