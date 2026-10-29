Молдова закупила перші 2 млн кубометрів газу в українських приватних видобувників

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Молдовська державна компанія Energocom придбала перші 2 млн кубометрів природного газу в приватних українських виробників. Ціна закупівлі виявилася нижчою за референтну вартість газу на європейському ринку.

Про це повідомило молдовське видання Moldova 1 з посиланням на прем’єр-міністра країни Васіле Тофана.

Угоду уклали на Українській енергетичній біржі після тимчасового дозволу приватним українським компаніям експортувати до 15% власного видобутку. Різниця з європейськими спотовими цінами становила близько 10 євро за тисячу кубометрів.

За словами прем’єра, Energocom перепродала раніше законтрактований газ і зафіксувала прибуток, продемонструвавши ефективність нового механізму закупівель.

Молдова розглядає можливість збільшення імпорту українського газу. Надлишкові обсяги видобутку приватних компаній в Україні оцінюють приблизно у 500 млн кубометрів. Також Кишинів веде переговори про середньострокові та довгострокові контракти з постачальниками з Азербайджану, Катару й Туркменістану.

Джерело: Moldova 1

Молдова планує з осені 2027 року розпочати закупівлю природного газу, який видобуватимуть у Чорному морі в межах румунського проєкту Neptun Deep. Очікується, що завдяки географічній близькості постачання обійдеться дешевше.

Молдова прагне прискорити підписання меморандуму про взаєморозуміння між операторами енергосистем двох країн — Moldelectrica та «Укренерго». Також країна хоче пришвидшити підготовку до будівництва другого кола лінії електропередачі «Бєльці — Дністровська ГЕС».

Прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі закликав українських підприємців активніше використовувати молдовську залізничну мережу як логістичний міст для експорту товарів до Румунії та країн Балканського регіону.

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