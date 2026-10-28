Demokraci w USA przygotowują śledztwa wobec administracji Trumpa — RMF24

Demokraci w USA przygotowują się, że w przypadku zdobycia kontroli nad Kongresem po wyborach 3 listopada zainicjują śledztwa dotyczące finansów rodziny prezydenta Donalda Trumpa, działalności Pentagonu i polityki imigracyjnej. Poinformował o tym RMF24.

W wyborach Amerykanie wybiorą nowy skład Izby Reprezentantów i około jedną trzecią Senatu. Większość w co najmniej jednej z izb Kongresu dałaby demokratom szersze możliwości kontrolowania administracji: wzywania urzędników na przesłuchania i żądania dokumentów.

Finanse rodziny Trumpa

Jednym z kierunków potencjalnych kontroli mogą stać się interesy biznesowe prezydenta i jego rodziny. Demokraci chcą wyjaśnić okoliczności powiązań administracji z firmami kryptowalutowymi, zagraniczne interesy Jareda Kushnera, zięcia Trumpa, a także kontrakty obronne przyznane przedsiębiorstwom związanym z rodziną prezydenta.

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Osobno zamierzają zbadać sprawę samolotu wartego 400 mln dolarów, podarowanego przez Katar, który ma służyć jako Air Force One. Demokraci chcą ustalić, czy w tych przypadkach doszło do konfliktów interesów lub niewłaściwego wykorzystania środków publicznych. Biały Dom odrzuca zarzuty naruszeń i deklaruje gotowość do współpracy z Kongresem.

Pentagon, ICE i impeachment

Kolejnym przedmiotem uwagi może stać się działalność szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha. Demokraci planują zbadać przebieg wojny z Iranem, w tym liczbę ofiar cywilnych, zapasy amunicji i wydatki wojskowe. Kontroli mogą również zostać poddane amerykańskie ataki na łodzie w basenie Morza Karaibskiego, które administracja nazywa częścią walki z handlem narkotykami.

Demokraci rozważają także śledztwo w sprawie działań amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE) w związku z twierdzeniami o niewłaściwym zachowaniu agentów podczas nalotów i zatrzymań. Część przedstawicieli partii, w tym Alexandria Ocasio-Cortez, popiera pomysł trzeciej procedury impeachmentu Trumpa, powołując się między innymi na wojnę z Iranem. Do postawienia prezydentowi zarzutów potrzebna jest zwykła większość w Izbie Reprezentantów, a do skazania i usunięcia z urzędu — dwie trzecie głosów w Senacie.

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