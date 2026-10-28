美国民主党准备调查特朗普政府——RMF24

据RMF24报道，美国民主党人正准备在11月3日选举后、若获得国会控制权的情况下，发起针对总统唐纳德·特朗普家族财务、五角大楼活动及移民政策的调查。

在选举中，美国人将选出新一届众议院成员和约三分之一的参议员。若在国会至少一个议院获得多数席位，民主党将拥有更广泛的监督政府的权力：传唤官员出席听证会并要求提供文件。

特朗普家族财务

潜在审查的一个方向可能是总统及其家人的商业利益。民主党人希望查明政府与加密货币公司的关系、特朗普女婿贾里德·库什纳的海外利益，以及授予与总统家族有关企业的国防合同的相关情况。

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他们还打算审查卡塔尔赠送的一架价值4亿美元、将作为“空军一号”使用的飞机问题。民主党人希望确定这些事件中是否存在利益冲突或不当使用公共资金的情况。白宫否认存在违规行为的指控，并表示愿意与国会合作。

五角大楼、ICE与弹劾

五角大楼负责人皮特·赫格塞斯的活动也可能成为另一项关注对象。民主党人计划审查对伊朗战争的进程，包括平民伤亡人数、弹药储备和军费开支。美国在加勒比地区对船只发动的袭击也可能受到审查，政府称这些袭击是打击毒品贩运的一部分。

民主党人还在考虑调查美国移民和海关执法局（ICE）的行动，背景是有说法称特工在突袭和拘留期间存在不当行为。包括亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯在内的部分党内代表支持对特朗普启动第三次弹劾程序的想法，其中援引的理由包括对伊朗战争。对总统提出指控需要众议院简单多数票，而定罪并免职则需要参议院三分之二的票数。

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