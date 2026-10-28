Демократи США готують розслідування щодо адміністрації Трампа — RMF24

Демократи у США готуються в разі здобуття контролю над Конгресом після виборів 3 листопада ініціювати розслідування щодо фінансів родини президента Дональда Трампа, діяльності Пентагону та імміграційної політики. Про це повідомляє RMF24.

На виборах американці обиратимуть новий склад Палати представників і приблизно третину Сенату. Більшість бодай в одній із палат Конгресу дала б демократам ширші можливості контролю за адміністрацією: викликати посадовців на слухання та вимагати документи.

Фінанси родини Трампа

Одним із напрямів потенційних перевірок можуть стати бізнесові інтереси президента та його родини. Демократи хочуть з’ясувати обставини зв’язків адміністрації з криптовалютними компаніями, закордонних інтересів Джареда Кушнера, зятя Трампа, а також оборонних контрактів, наданих підприємствам, пов’язаним із президентською родиною.

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Окремо вони мають намір перевірити питання літака вартістю 400 млн доларів, подарованого Катаром, який має слугувати Air Force One. Демократи хочуть встановити, чи були в цих випадках конфлікти інтересів або неналежне використання державних коштів. Білий дім відкидає закиди щодо порушень і заявляє про готовність співпрацювати з Конгресом.

Пентагон, ICE та імпічмент

Ще одним предметом уваги може стати діяльність очільника Пентагону Піта Гегсета. Демократи планують перевірити перебіг війни з Іраном, зокрема кількість жертв серед цивільних, запаси боєприпасів і військові витрати. Також під перевірку можуть потрапити американські атаки на човни в Карибському басейні, які адміністрація називає частиною боротьби з наркотрафіком.

Демократи також розглядають розслідування дій Служби імміграції та митного контролю США (ICE) на тлі тверджень про неналежне поводження агентів під час рейдів і затримань. Частина представників партії, зокрема Александрія Окасіо-Кортес, підтримує ідею третьої процедури імпічменту Трампа, посилаючись, серед іншого, на війну з Іраном. Для висунення обвинувачення президенту потрібна проста більшість у Палаті представників, а для засудження й усунення з посади — дві третини голосів у Сенаті.

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