Демократы США готовят расследования в отношении администрации Трампа — RMF24

Демократы в США готовятся в случае получения контроля над Конгрессом после выборов 3 ноября инициировать расследования в отношении финансов семьи президента Дональда Трампа, деятельности Пентагона и иммиграционной политики. Об этом сообщает RMF24.

На выборах американцы будут избирать новый состав Палаты представителей и примерно треть Сената. Большинство хотя бы в одной из палат Конгресса дало бы демократам более широкие возможности для контроля за администрацией: вызывать должностных лиц на слушания и требовать документы.

Финансы семьи Трампа

Одним из направлений потенциальных проверок могут стать деловые интересы президента и его семьи. Демократы хотят выяснить обстоятельства связей администрации с криптовалютными компаниями, зарубежных интересов Джареда Кушнера, зятя Трампа, а также оборонных контрактов, предоставленных предприятиям, связанным с президентской семьей.

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Отдельно они намерены проверить вопрос самолета стоимостью 400 млн долларов, подаренного Катаром, который должен служить Air Force One. Демократы хотят установить, имели ли место в этих случаях конфликты интересов или ненадлежащее использование государственных средств. Белый дом отвергает обвинения в нарушениях и заявляет о готовности сотрудничать с Конгрессом.

Пентагон, ICE и импичмент

Еще одним предметом внимания может стать деятельность главы Пентагона Пита Хегсета. Демократы планируют проверить ход войны с Ираном, в частности число жертв среди гражданского населения, запасы боеприпасов и военные расходы. Проверке также могут подвергнуться американские атаки на лодки в Карибском бассейне, которые администрация называет частью борьбы с наркоторговлей.

Демократы также рассматривают расследование действий Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) на фоне утверждений о ненадлежащем поведении агентов во время рейдов и задержаний. Часть представителей партии, в частности Александрия Окасио-Кортес, поддерживает идею третьей процедуры импичмента Трампа, ссылаясь, среди прочего, на войну с Ираном. Для выдвижения обвинения президенту требуется простое большинство в Палате представителей, а для осуждения и отстранения от должности — две трети голосов в Сенате.

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